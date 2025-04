Caulonia avrà un Centro per l’Impiego. Dal rischio di essere smantellato a un nuovo rilancio delle attività sul territorio. Grazie ad un accordo con la Regione Calabria, il servizio verrà finanziato grazie alle risorse del piano di potenziamento dei servizi per l’impiego. I nuovi spazi costituiranno il 17esimo centro della rete regionale dei servizi pubblici per l’impiego diffusa in tutta la Calabria. I nuovi servizi, che saranno dotati di 12 postazioni, sono stati realizzati all’interno di uno stabile al primo piano di via Brooklyn, interamente riqualificato. La nascita del nuovo Centro renderà più capillari ed efficienti i punti di accesso alle politiche attive del lavoro nel territorio compreso tra Roccella Jonica e i comuni della Vallata dello Stilaro, che offrono servizi gratuiti a disposizione di cittadine, cittadine e imprese. Ad oggi nella zona era presente un solo centro, quello di Locri.

«Grazie alla disponibilità dell’assessore Calabrese e del consigliere Salvatore Cirillo siamo riusciti a mantenere e ampliare gli uffici in un momento in cui si pensava scomparisse – ha espresso il sindaco di Caulonia Franco Cagliuso – da registrare anche un incremento di personale che passa da 3 a 9 unità. Inps e Cpi sono un tutt’uno verso categorie bisognose. Un plauso da parte mia al dirigente Sergio Tassone, autentica spina nel fianco affinché tutto questo si realizzasse». Continua a leggere su IlReggino