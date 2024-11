VIDEO | A Cosenza tre giornate di scambi culturali e di incontri commerciali per iniziativa dell' Australian Calabrese Cultural Association . La convention in programma nel palazzo della Provincia ed alla Camera di Commercio

Oltre a rinsaldare il legame tra la Calabria e le comunità calabresi emigrate in Australia, la convention internazionale Lo Stato del Victoria chiama la Calabria, organizzata dalla Australian Calabrese Cultural Association con sede a Melbourne, è proiettata alla costruzione di un ponte di scambi commerciali e culturali tra i due territori. Patrocinata dalla Regione Calabria, dalla Provincia di Cosenza e dalla Camera di Commercio del capoluogo bruzio, la tre giorni in programma il 21, 23 e 24 settembre ospiterà una nutrita delegazione di personalità australiane, tra cui anche il presidente dell'Associazione Internazionale Giudici Gaetano Tony Pagone. Le anticipazioni nelle interviste al presidente dell’ACCA Vincent Morfuni, ed a Vince Daniele, consultore della Calabria in Australia.

Una strada da percorrere insieme

Tra gli obiettivi della convention c’è quello di mettere a confronto normative legali e fiscali australiane e italiane per individuare le migliori strategie da intraprendere nell’ottica di un’accelerazione degli interscambi tra i due territori. Nel programma anche una tavola rotonda sul tema delle esportazioni, durante la quale la delegazione australiana incontrerà imprenditori, artigiani, produttori enoagroalimentari e oleari calabresi. Sarà ospitata nella Sala Petraglia della Camera di Commercio, con il coordinamento di Antonella Tarsitano, consigliere camerale, che abbiamo intervistato

Il programma completo

Sabato 21 settembre: tema import/export

Sala del Consiglio Provinciale di Cosenza – Ore 9,30

Saluti istituzionali: Franco Iacucci, Presidente della Provincia Cosenza; Mario Oliverio, Presidente Regione Calabria; Klaus Algieri, Presidente della Camera di Commercio di Cosenza; Vincent Morfuni, Presidente Australian Calabrese Cultural Association; Vince Daniele, Consultore Australiano per la Calabria

I recenti sviluppi tributari internazionali: Gaetano Tony Pagone, presidente Associazione Internazionale dei Giudici

Sistema tributario italiano per l'export: Alessandra Kostner, dottore di ricerca in diritto tributario - Unical

Commercializzare in Australia, minimizzazione delle tassazioni: Pat Rocca, consulente fiscale e commerciale

Potenzialità Porto di Gioia Tauro e ZES ai fini dell'export: Francesco Aiello, docente di economia internazionale e politiche commerciali – Unical

Il successo delle aziende calabresi operanti in Australia, agevolazioni pensionati, proposta assegno minimo: Nicola Carè, deputato al Parlamento

Eccellenze calabre per il mercato australiano, qualità e non quantità: Francesco Aceto, presidente Coldiretti

La rilevanza applicativa della ricerca: Bruno Zappone, docente Dipartimento Fisica Unical e ricercatore CNR/Nanotec

L'etica nella professione legale: Vincent Morfuni, Presidente ACCA

Funzione giurisdizionale, durata del processo italiano e ricaduta sugli investimenti dall'estero: Vittorio Gallucci, presidente Ordine degli Avvocati di Cosenza

L'interlocuzione con la PA, gli Enti creditizi e la finanza agevolata - il ruolo del commercialista: Andrea Manna, presidente Ordine dei Commercialisti di Cosenza

Potenziali offerte investitori australiani in Calabria. Strutturazione fiscale. Investimenti gestiti: Sam Adrigrati, consulente pianificazione finanziaria e investimenti nel global commerce

Lunedì 23 settembre: tema turismo e scambi culturali

Sala degli Specchi del Palazzo della Provincia di Cosenza – Ore 9,30

Progetto Acroneo Archeo-enologia: Francesco Gabriele Bafaro, Archeologo

Filosofia del Rinascimento in Calabria: Luciano Romeo, Presidente Accademia Montaltina degli Inculti

Dal fico Dottato DOP alla cosmesi naturale: Eleonora Bertini, imprenditrice

Progetto Mulinum, dal grano antico alla pizza: Stefano Caccavari, imprenditore

L'attrattività turistica della Calabria, gemellaggi borghi, dieta Mediterranea, turismo e golf: Orlandino Greco, consigliere regionale

Investire nel turismo: Salvatore Leonardis, architetto

Valenza degli interscambi culturali nel processo di internalizzazione della Regione: Mariano Marchese, presidente Assocultura-Confcommercio Cosenza

Agricoltura innovativa in Calabria: Giacomo Giovinazzo, direttore generale Dipartimento Agricoltura Regione Calabria

Strutture d'accoglienza tipiche e uniche: Mauro d'Acri, consigliere regionale con delega all’agricoltura

Sala Petraglia della Camera di Commercio di Cosenza – Ore 15,00

Tavolo di discussione tra relatori e imprenditori, artigiani, produttori su esportazioni e marketing all'estero. Normative e ricerca di percorsi per future collaborazioni e scambi Australia-Calabria.

Martedì 24 settembre: tema comunità calabresi nel mondo - emigrazioni

Sala degli Specchi del Palazzo della Provincia di Cosenza – Ore 9,45

Contributo della comunità calabrese in Australia: Joshua Wilson, giudice del Family Court

Ruoli della Consulta e delle associazioni Calabresi in Australia al servizio dello sviluppo e promozione della Calabria: Vince Daniele, consultore Australiano per la Calabria

La Regione a sostegno delle comunità calabresi nel mondo: Gina Aquino, dirigente Regione Calabria - settore internalizzazione

Risultati della ricerca sui calabresi che vivono all’estero: Carlo De Rose, docente di sociologia e ricerca sociale – Unical

Sanità ed immigrati in Australia: Paul Arduca, direttore East Melbourne Health Clinic

La Calabria nella trasposizione cinematografica: Giuseppe Sommario, ricercatore Università Cattolica Milano

Le possibilità di collaborazione accademica tra Australia e Calabria: Giampiero Barbuto, Responsabile Ufficio Speciale Relazioni Internazional Unical