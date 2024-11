Ad un anno dalla chiusura della precedente sala vip nello scalo internazionale di Lamezia Terme l’Aviapartner, in accordo con la Sacal, ha inaugurato oggi una passenger lounge, un luogo in cui i passeggeri potranno trascorrere il tempo tra un volo e l’altro rilassandosi, godendo di aperitivi e rinfreschi e vari confort. La società di handling Aviapartner ha deciso di avviare questa nuova sfida in Calabria subito dopo averla lanciata nell’aeroporto di Fiumicino dove sta raccogliendo, hanno spiegato i suoi esponenti, straordinari risultati. Presenti al taglio del nastro virtuale Italo Russo Silva, direttore generale di Aviapartner Group Lounges e Premium Guest Service e Massimiliano Piscarelli capo scalo Arvalia e Tiziana Ferragina, responsabile marketing aviation Sacal. La Vip "Passenger lounge” dell'Aeroporto di Lamezia Terme, già attiva, propone comode sedute, un corner dedicato all'offerta enogastronomica, dal caffè all'aperitivo la sera, giornali e riviste, il tutto disponibile acquistando il ticket di accesso (15 euro per gli adulti e 8 euro per i minori di 16 anni).

Nella nuova lounge è, inoltre, possibile acquistare l'accesso al Fast Track per accedere velocemente all'area di imbarco, al costo di 5 euro. La Lounge, aperta tutti i giorni dalle 8 alle 20, è accessibile ai passeggeri di qualunque compagnia aerea, ai viaggiatori di classe business e titolari di carte frequent flyer dei vettori partner, ai titolari di carta Priority Pass. Per i passeggeri che ne faranno richiesta è anche attivo il servizio 'Meet & Greet': un'assistenza personalizzata di alto livello che si estende dall'accoglienza in aeroporto, con il personale dedicato di Aviapartner fino all' accompagnamento presso la propria destinazione in città, per offrire al passeggero un'esperienza di viaggio unica, con varie tipologie di pacchetti tra cui scegliere, in base alle proprie esigenze.

«L'apertura della nuova 'Passenger Lounge Lamezia Terme' - ha affermato Arturo De Felice, presidente di Sacal - rappresenta un altro tassello del processo di rinnovamento dell'aeroporto di Lamezia Terme e va ad aggiungersi ai molteplici servizi di qualità, a misura di passeggero, introdotti dalla Sacal, per rendere sempre più gradevole il tempo disponibile prima del volo e migliorare la travel experience». «Siamo molto lieti - ha aggiunto Russo- di iniziare questa partnership con Sacal in quanto la mission e la vision della società si abbinano perfettamente al servizio e alla filosofia di qualità del Gruppo Aviapartner. Siamo convinti che questa partnership migliorerà l'immagine dell'aeroporto di Lamezia Terme e costituirà l'inizio di futuri accordi a livello regionale con Sacal, adeguando il servizio offerto in aeroporto agli standard degli altri scali italiani».

