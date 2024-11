La somma da raggiungere è di almeno cinque mila euro che verranno utilizzati per finanziare borse lavoro necessarie alla regolarizzazione lavorativa e all’inclusione sociale delle vittime di sfruttamento inserite nel progetto

Una raccolta fondi per riuscire a creare dei percorsi lavorativi in cui inserire soggetti sottratti allo sfruttamento. E’ questo lo scopo della raccolta fondi on line lanciata dalla Comunità Progetto Sud diretta da Don Giacomo Panizza. Così il crow founding, utilizzato di solito per finanziare start up ed imprese innovative, si apre al sociale con o scopo di strappare a condizioni di vita infelici persone in estremo disagio. Il nome del progetto è Bus, acronimo di “Buone uscite dallo sfruttamento”, e ha come obiettivo quello di costruire un sistema comunitario di sicurezza sociale, lavorativa e sanitaria che esca dallo stretto perimetro dell’assistenzialismo e si inserisca in quello più ampio dello scambio comunitario.

La somma da raggiungere è di almeno cinque mila euro che verranno utilizzati per finanziare borse lavoro necessarie alla regolarizzazione lavorativa e all'inclusione sociale delle vittime di sfruttamento inserite nel progetto.

“Contribuire al progetto significa partecipare alla costruzione di una società più giusta e più accogliente - spiega don Giacomo - credere nell’universalità del riconoscimento dei diritti, implicando la prevenzione e il superamento di forme di ingiustizia sociale e di mancanza di rispetto della dignità umana” .

Tiziana Bagnato