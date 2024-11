Le buone idee servono a poco se poi non si riescono a mettere in pratica. È ciò che si ripetono dal 2014 quattro giovani calabresi che hanno ideato una start up, Macingo.com, che nel giro di pochi anni si è trasformata in una solida realtà imprenditoriale.

Siamo nell’area industriale di Polistena e insieme ai fratelli Daniele e Samule Furfaro, due dei quattro soci fondatori della piattaforma per il trasporto, facciamo visita ai locali di Macingo per parlare di come anche in Calabria è possibile fare impresa se da una buona idea si è decisi nel passare all’azione.

Dopo avere ricevuto diversi riconoscimenti e un finanziamento regionale per l’inizio dell’attività, Macingo.com ha iniziato a camminare sulle proprie gambe riuscendo a attrarre investitori e divenendo leader di un settore ancora in espansione.