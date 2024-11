L'ipotesi nata dal Comitato, dunque, mirerebbe a lasciare sull'attuale 106 il traffico turistico e leggero, mentre sulla variante si sposterebbe quello veloce e pesante

Un nuovo tracciato alternativo all'attuale strada statale 106 che colleghi lo svincolo Passovecchio di Crotone allo svincolo Marcedusa di Catanzaro in 30 minuti. Questa è la proposta di variante presentata circa sei mesi fa dal Comitato Crotone Nuova Strada Statale 106 Adesso, con una petizione, che ha già raccolto più di tremila adesioni tra i cittadini delle due province, ma anche di una quarantina di amministrazioni comunali di vari enti, sia crotonesi che catanzaresi. A questi si aggiungerebbero anche alcuni del tratto cosentino, interessati al progetto della variante.

Nel particolare si tratta di un tracciato di 22 km, spostato più all'interno rispetto alla strada attuale che percorre il tratto costiero. Consentirebbe ai comuni dell'entroterra della provincia pitagorica un collegamento più rapido ai centri di Crotone e Catanzaro. L'ipotesi nata dal Comitato, dunque, mirerebbe a lasciare sull'attuale 106 il traffico turistico e leggero, mentre sulla variante si sposterebbe quello veloce e pesante; inoltre con questa proposta si ridurrebbe di ben 14 km la distanza tra il centro pitagorico e il capoluogo di regione, la velocità di percorrenza sarebbe a 110 km/h rispetto ai 70 attuali, e si guadagnerebbe in sicurezza vista la divisione del traffico e leggero su i due tratti di 106. Come tempistica di realizzazione, l'ipotesi potrebbe essere indicativamente di cinque anni, se per esempio il lotto intero venisse diviso in dieci mini-lotti affidati a dieci ditte. Il costo ipotizzato dell'intera opera, cioè dallo svincolo di Passovecchio a Marcedusa, sarebbe di 400 milioni di euro circa.