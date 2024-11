La firma della convenzione approvata dal ministero dell’Interno e sottoscritta dal Prefetto Paola Galeone e dal direttore del master in Intelligence, Mario Caligiuri, ha reso operativo il progetto di collaborazione tra l’ente prefettizio e l’Unical. A darne notizia la prefettura di Cosenza.

In una nota diramata dall'ente è spiegato che «in attuazione della convenzione sottoscritta nella sede della Prefettura di Cosenza, nei prossimi mesi si realizzerà il “Piano di Formazione” che vedrà l’affiancamento dei tirocinanti ai dirigenti ed ai funzionari della prefettura di Cosenza in specifiche attività svolte dall’ente prefettizio sul e per il territorio della provincia». «Il progetto - si legge ancora - è stato fortemente sostenuto dal prefetto Galeone, anche per offrire alle giovani generazioni un’esperienza lavorativa “applicata” ai valori della legalità e del servizio pubblico in una struttura complessa quale è la prefettura. Tanto per garantire alla nuova classe dirigenziale un giusto strumento per conoscere direttamente l’“istituzione prefettura” consentendo, in tal modo, di realizzare - è scritto in conclusione - un’attività di sensibilizzazione e avvicinamento ai valori che ispirano il lavoro delle pubbliche amministrazioni».