Al via l’undicesima edizione della Start Cup Calabria (Scc) che ha aperto le candidature: gli studenti, i laureati, i ricercatori e i docenti che hanno un’idea d’impresa e vogliono svilupparla per trasformarla in un’azienda di successo possono, entro il primo luglio, registrarsi al link Start Cup Calabria

Il progetto

La Scc è la business plan competition accademica organizzata dall’Università della Calabria, dall’Università Magna Graecia di Catanzaro e dall’Università Mediterranea di Reggio Calabria insieme a Fincalabra e Regione Calabria.

Per fornire al mondo accademico Unical tutti i dettagli della competizione, il Liaison Office d’Ateneo ha organizzato un Pit Stop per il 26 giugno, a partire dalle 9.30, nella reception del Centro Congressi dell’Università della Calabria. In quella occasione saranno illustrate modalità di partecipazione, fasi della Scc e opportunità per coloro i quali accedono all’iniziativa. Con la candidatura, attraverso il sito dedicato, si partecipa allo scouting, che all’Unical si svolgerà nella prima settimana di luglio, durante il quale si racconterà a degli esperti la propria idea d’impresa.

Le idee imprenditoriali migliori

I selezionati accederanno all’Academy, la fase di formazione intensiva della durata di tre giorni a cura di I3P, l’incubatore di Imprese Innovative del Politecnico di Torino. Al termine dell’Academy saranno individuate le 12 idee più promettenti che si sfideranno alla finale per la vincita dei primi tre premi in palio. I tre vincitori, inoltre, saranno ammessi al Pni - Premio nazionale per l’innovazione dove concorreranno assieme a tutti i vincitori delle altre business plan accademiche regionali.