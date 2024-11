Queste si aggiungono alle circa 1700 assegnate per l’anno in corso. Già avvenuto il pagamento della prima rata

L’Università della Calabria, in attesa delle risorse suppletive stanziate dalla Regione per il diritto allo studio, ha attribuito 400 nuove borse di studio attingendo a propri fondi di bilancio, da aggiungere alle circa 1.700 già assegnate per l’anno accademico 2017/18. Il Centro Residenziale – si legge in un comunicato - ha già liquidato il pagamento della prima rata per cui gli studenti vincitori di borsa potranno disporne già alla ripresa delle attività didattiche, dopo le festività. Il numero di beneficiari complessivi ammonta quindi a 2.100 unità, ancora basso rispetto alla platea dei circa seimila idonei.

Ma con i circa cinque milioni di euro in arrivo dalla Regione, l’Ateneo conta di arrivare alla copertura del 75% degli aventi diritto. E un ulteriore contributo potrebbe arrivare dal Fis. «A parte la significativa manovra regionale, con lo stanziamento straordinario – spiega il professor Luigi Filice, prorettore delegato al Centro Residenziale – ci aspettiamo un deciso incremento della quota spettante sul Fondo Integrativo Statale, nei primi mesi del nuovo anno. Infatti, stiamo combattendo una dura battaglia a livello nazionale per modificare il criterio di assegnazione del fondo, affinché si tenga conto, in modo prevalente, del fabbisogno regionale».