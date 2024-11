Nell'anno della presidenza italiana il forum intergovernativo composto da Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Regno Unito e Stati Uniti d'America si riunirà anche in Calabria. Appuntamento a luglio

In punta allo Stivale, il gruppo delle 7 maggiori economie avanzate si confronterà attraverso i ministri del Commercio in occasione del G7 che approderà in Calabria il 16 e il 17 luglio prossimi.

Il forum intergovernativo composto da Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Regno Unito e Stati Uniti d'America, al quale partecipa anche l'Unione Europea, si riunirà anche in riva allo Stretto. Nella due giorni a Villa San Giovanni e Reggio Calabria si discuterà di commercio globale, crescita sostenibile e inclusiva, tutela la libertà di navigazione e traffici marittimi commerciali a fronte delle crisi regionali, dal Mar Rosso all’Indopacifico.

Poi quattro focus: rafforzamento del sistema commerciale multilaterale attraverso la riforma dell’Organizzazione Mondiale del Commercio (Omc), parità di condizioni nell’accesso ai mercati terzi, commercio e sostenibilità ambientale e resilienza e sicurezza economica.

Il programma degli appuntamenti con la presidenza Italiana

In questo anno di presidenza italiana del G7, dopo il Vertice dei Capi di Stato e di Governo dei Paesi del G7, due settimane fa a Borgo Egnazia in Puglia, con la tre giorni a Trieste sull'Istruzione conclusasi ieri, si aprono adesso le sessioni programmate a luglio.

Le prime due dedicate a Scienza e Tecnologia - 9, 10 e 11 luglio a Bologna e Forlì - e Lavoro e Occupazione - 11-12-13 luglio a Cagliari. Poi il 16 e il 17 luglio sarà la volta di Villa San Giovanni e Reggio Calabria sul tema del Commercio. E ancora Sviluppo Urbano, 24-25-26 luglio a Genova.

Seguiranno gli altri appuntamenti su Cultura, 19-20-21 settembre a Positano, Agricoltura, 26-27-28 settembre a Siracusa e Interni, 2-3-4 ottobre ad Avellino.

