Il sindaco Mario Occhiuto mette l'accento sulla valenza estetica dell'opera che accrescerà il potenziale turistico della città di Cosenza

Non solo il terzo ponte in Italia firmato Santiago Calatrava, una struttura funzionale e utile, ma anche un’opera con un preciso valore turistico, capace, dunque di attrarre turisti. Ne è convinto il sindaco Mario Occhiuto, che a poche ore dall’inaugurazione dell’opera progettata dall’archistar spagnola, mette l’accento sulla valenza turistica che una tale struttura può assumere in una città come Cosenza.

Cosenza, una città sempre più bella e "buona"

«I cosentini - ha dichiarato il primo cittadino - si renderanno conto della grandiosità di quest'opera, anche da un punto di vista del segno, dell'architettura e di come si inserisce nel contesto rivalutandolo. Il ponte è solo l'inizio della trasformazione di questo pezzo di città, che fino a ieri era periferia e da domani diventa un pezzo di città qualificata, con il planetario, il fiume navigabile e il parco del benessere. Tutti elementi che accresceranno il valore di questa città, che diventa sempre più bella e buona, perché il buono cambia anche i comportamenti delle persone. Un luogo bello è simbolo di democrazia urbana, tutti potranno vivere la bellezza di questi luoghi».

