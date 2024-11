Anche Rende con una manifestazione di solidarietà si è mobilitata contro la vertenza Almaviva Contact che prevede 3mila licenziamenti

Oggi si svolgerà al Mise incontro per la vertenza Almaviva Contact che prevede 3mila licenziamenti. Le Segreterie nazionali di categoria hanno indetto una giornata di sciopero di tutte le sedi a sostegno della vertenza. Anche Rende ha risposto positivamente all'appello, partecipando alla manifestazione odierna che prevedeva presidi in ogni città impattata.

Previsto in mattinata un incontro in prefettura in cui una delegazione di lavoratori incontrerà i massimi vertici dello stato sul territorio per esprimere il disagio e la preoccupazione per il futuro lavorativo.

Le rivendicazioni del sindacato sono chiare: stop alle gare al massimo ribasso nel sistema degli appalti che stanno affossando il settore dei call center in outsourcing.