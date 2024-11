La riunione andata avanti per tutto il pomeriggio ha visto le parti distanti anche rispetto ai criteri con cui Mct vuole scegliere in quali settori effettuare i tagli. I sindacati gridano allo scandalo

Tornano da Roma con la novità di due tavoli da formare, i portuali di Gioia Tauro. Nella vertenza che sul possibile licenziamento di 400 lavoratori, il sit in davanti al ministero dei trasporti è servito a far comprendere che questa volta non si molla la presa nella protesta.

Nel faccia a faccia romano, anche per la parte relativa agli impegni della politica si è deciso di formare un tavolo, questa volta a più alti livelli. Del tema se ne occuperà direttamente la Presidenza del Consiglio dei ministri. Nel frattempo non mancano le prime reazioni a caldo: "E' stata una giornata positiva - ha commentato Santo Biondo, Segretario generale della Uil Calabria - che ha messo in evidenza la sinergia sindacale e dato il giusto riscontro alla lotta dei lavoratori. Da oggi si riparte da zero nei rapporti con l'azienda, con il Ministero che si è assunto l'onere di fare da facilitatore fra le parti in causa, e siamo convinti che attraverso un attento e trasparente esame congiunto si possa addivenire ad una sensibile riduzione degli esuberi. Oggi a Roma ha vinto la voglia di riscatto attraverso il lavoro che è stato espresso dalla maestranze di Gioia Tauro".

Agostino Pantano