Disco verde del tesoriere comunale alla liquidazione delle spettanze per gli impiegati e per i dipendenti delle cooperative. Ma anche al pagamento delle fatture di Ecologia Oggi

La Ubi Banca, istituto a cui è affidata la gestione della tesoreria del Comune di Cosenza, ha dato il via libera allo sblocco delle somme necessarie per il pagamento degli stipendi agli impiegati di Palazzo dei Bruzi, ai quali dunque, entro poche ore, saranno accreditate le somme. Disco verde anche per la liquidazione degli emolumenti del personale delle Cooperative A e B, e delle fatture della ditta Ecologia Oggi. Ecco nel dettaglio gli importi:

- Dipendenti comunali 1.022.627 euro

- Cooperative 600mila euro

- Ecologia Oggi 645mila e 846 euro

