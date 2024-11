Buone notizie per la viabilità calabrese. L’Anas ha annunciato l’investimento di 660 milioni di euro per le infrastrutture di tutta la penisola, stanziando per la punta dello Stivale (lotto n. 18) 40 milioni che verranno impiegati per ponti, viadotti e gallerie.

Anche la A2, l’autostrada del Mediterraneo, sarà interessata da importanti lavori, grazie, anche per essa, aldella medesima cifra: 40 milioni di euro. Una boccata d’ossigeno per le arterie regionali, spesso interessate da condizioni ai limiti della percorribilità.