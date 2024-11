Nuovi stanziamenti della Regione per le Amministrazioni Provinciali di Catanzaro, Vibo Valentia e la Città Metropolitana di Reggio Calabria. L’investimento previsto per il 2019 è di 2,3 milioni di euro per la provincia di Catanzaro (di cui 2,1 mln destinati alla viabilità e 200 mila alla ri-funzionalizzazione dei canali), di 2,15 mln di euro per la provincia di Vibo Valentia (di cui 750 mila per la viabilità e 1,4 mln per il consolidamento dei versanti in frana) e 5 mln per la Città metropolitana di Reggio Calabria (di cui 4 mln per la viabilità e 500 mila per il consolidamento dei versanti in frana), salvo variazioni in aumento che interverranno nel corso dei prossimi mesi.



Si tratta di un investimento complessivo su tutto il territorio calabrese di circa 115 milioni di euro in 3 anni, di cui circa 3 milioni saranno assegnati alla provincia di Catanzaro, circa 14,5 milioni alla provincia di Vibo Valentia e circa 27 milioni alla città Metropolitana di Reggio Calabria. Al fine di provvedere tempestivamente alla realizzazione degli investimenti strutturali ed infrastrutturali finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico nonché all'aumento del livello di resilienza delle strutture e infrastrutture colpite dagli eventi calamitosi è stato chiesto espressamente alle amministrazioni destinatarie di detti contributi di procedere con celerità alla realizzazione degli interventi, stante la necessità di registrare impegni giuridicamente vincolanti entro il prossimo 30 Agosto 2019.