E’ stata presentata a Fiumefreddo Bruzio, ViaggiArt, un’innovativa rivista, ideata da Altrama Italia. Una guida a 360 gradi per i turisti che decidono di visitare Cosenza e la sua provincia

Una guida cartacea per turisti e visitatori, in italiano e inglese. Uno strumento totalmente gratuito da consegnare a hotel, e operatori del settore turistico al fine di informare visitatori e villeggianti sulle bellezze della provincia di Cosenza.

Ecco ViaggiArt

Tutto questo e molto altro, è la guida Viaggiart presentata a Fiumefreddo Bruzio, , alla presenza tra gli altri del presidente della Provincia Franco Iacucci. Una selezione di luoghi della cultura della provincia di Cosenza: circa 40 le bellezze da non perdere, scelte dalla redazione di ViaggiArt. un piccolo assaggio di alcuni angoli magari anche poco conosciuti, ma che meritano di essere visitati. “Questo prodotto – spiega Giuseppe Naccarato, amministratore unico di Altrama Italia, l’azienda che ha realizzato ViaggiArt – vuole essere un supporto a chi arriva nella nostra provincia e cerca itinerari, luoghi nascosti, monumenti da visitare."

Come nasce ViaggiArt

Cosa fa chi arriva in Calabria, e nello specifico nella provincia di Cosenza? Da questa domanda nasce l’idea della guida. Si parte dai luoghi della cultura per poi inserire esperienze di altro genere. Dal trekking alle escursioni, dal rafting al parapendio ed agli sport acquatici, inserendo una selezione di attività, senza dimenticare la tradizione enogastronomica: dai ristoranti tipici alle eccellenze dei nuovi giovani chef calabresi. All’interno della guida, sono stati inseriti una selezione di esperienze culinarie che possono raccontare, in tavola, la ricchezza di una terra speciale come la Calabria.