Si sta svolgendo a Vibo Valentia una conferenza organizzata dalla Cgil per discutere della problematiche dei lavoratori del vibonese

Vibo Valentia - È in corso alla camera di commercio di Vibo Valentia la conferenza di organizzazione della Cgil alla presenza di Gianna Fracassi della segreteria nazionale, di Michele Gravano della Cgil regionale. Ad aprire i lavori Luigi De Nardo segretario provinciale della Cgil. In sala un centinaio di lavoratori ed ex lavoratori del vibonese. Prima della conferenza la Fracassi è voluta andare personalmante a portare la sua solidarietà ai dipendenti della provincia da mesi, oramai in stato di agitazione.