Nasce in città la piattaforma che, grazie ad internet, crea nuove opportunità di impiego combattendo la piaga della disoccupazione

È un’idea che sul web è già diventata virale. Un sistema che non risolverà la piaga atavica della disoccupazione ma che in provincia di Vibo Valentia ha già regalato centinaia di sorrisi a chi un lavoro non ce l’aveva e, invece, adesso ce l’ha. Si chiama “Flashwork” ed è una piattaforma web che in poco tempo ha messo insieme migliaia di persone e aziende costruendo un bacino di più di 7000 utenti che saltuariamente o in maniera continuata cercano e offrono lavoro.

L’idea, risultata vincente a suon di “click”, è semplicissima: unire domanda e offerta, in maniera completamente gratuita, sfruttando la velocità e la capillarità dei social. Lì dove tutto è partito tre anni fa.

Flashwork non fa miracoli ma da solo delle opportunità. Così tante da “costringere” l’ideatore del progetto a trasferirsi su una vera e propria piattaforma web per avere la possibilità di accogliere le tante richieste e offerte ricevute. Oggi è un sito web, fruibile da tutti, diviso in sezioni e generi.

Dai social al sito internet

«Quando abbiamo creato il gruppo su Facebook, sinceramente, non pensavamo di poter raggiungere questi risultati – spiega Massimo Porcelli. Poi man mano che i giorni passavano – continua – e le richieste di lavoro si trasformavano in qualcosa di concreto, insieme ai miei collaboratori abbiamo deciso che dovevamo allargare questa possibilità a più persone. Ed oggi – chiosa – eccoci qui». E a chi gli chiede perché lo fa, il giovane imprenditore risponde così: «È vero, non ci guadagniamo nulla di materiale, ma a volte basta “grazie” per sentirsi ricchi».