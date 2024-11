VIDEO | A due anni dalla rivoluzione dei parcheggi a pagamento, quando gli impianti non funzionano la ditta invita a comprare il grattino nelle rivendite: ma potrebbe non essere un buon affare per il Comune e per i commercianti

A Vibo Valentia, a due anni dalla contestata rivoluzione dei parcheggi a pagamento, qualcuno si è abituato al cambio, ma per lo più è ancora giungla urbana. Gli stalli pitturati all’inizio del servizio dalla ditta pugliese che si è aggiudicata l’appalto hanno ovunque strisce scolorite, e alle solite bizzarrie dovute alla fretta con cui da un giorno all’altra si decise di procedere, se ne aggiunge un’altra.





Quando si rompe un parchimetro, l’azienda invece di aggiustarlo – come sarebbe obbligata a fare – indirizza l’automobilista verso le rivendite private oppure invita a “cercare” un altro impianto. Se si decide di comprare un grattino nei negozi, a parte le lamentele del commerciante – per il guadagno irrisorio – si può andare incontro anche ad una presunta anomalia: sono rendicontati correttamente, o no, gli incassi che la ditta ricava dai tagliandi?





Una domanda legittima, nel senso che l’apparecchio stradale malfunzionante è il solo ad assicurare una tracciabilità attendibilissima del flusso di clienti, e dunque non resta che sperare di vedere finalmente aggiustati i parchimetri, oppure trovare risposte che confermino che le strisce blu sono un buon affare per il Comune. Intanto, non guasterebbe dare una rinfrescata alla pittura che delimita gli stalli.

LEGGI ANCHE: Strisce blu a Vibo Marina, dopo la protesta arriva l’accordo

Vibo Marina, comunità in piazza contro le strisce blu

Vibo, le strisce blu che hanno affossato il commercio

Vibo, le strisce blu non guardano in faccia nessuno

Parcheggiano sulle strisce bianche, tornano e le trovano blu (VIDEO)

Vibo Valentia a strisce blu: tra confusione e proteste