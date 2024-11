Lo stipendio manca da cinque mesi. Il presidente Andrea Niglia si dice pronto a chiudere le strade inagibili e venti istituti scolastici

“Saranno chiuse scuole e strade dell’intero territorio provinciale di Vibo Valentia”. E’ quanto dichiarato oggi dal presidente della Provincia di Vibo Valentia, Andrea Niglia, al termine di un incontro convocato in Prefettura. I dipendenti, esasperati, non ricevono lo stipendio da cinque mesi ed ora sono pronti a tutto.

Niglia ha annunciato l’intenzione di chiudere le strade inagibili, una cinquantina in tutto, oltre a venti istituti scolastici. “Avevamo chiesto un intervento straordinario del Governo, non avendo avuto risposta faremo ciò che dobbiamo, come atto dovuto” – ha chiosato Andrea Niglia.

Davanti alla sede dell’Utg, ad attendere l’esito dell’incontro che si è svolto a porte chiuse, un nutrito gruppo di dipendenti. Alla notizia che non avrebbero ricevuto le spettanze fino al prossimo dicembre, la reazione è stata veemente. Alla riunione durata un paio d’ore , oltre ai rappresentanti sindacali di Cgil, Cisl e Uil, anche il deputato del Pd Bruno Censore e Dalila Nesci, parlamentare del Movimento Cinque Stelle che telefonato al ministro dell’Interno Marco Minniti.