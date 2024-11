Si terrà domani alla camera di commercio di Vibo Valentia l’incontro tra lo Sportello SOS e le imprese del territorio, sul tema “Crescita-Mercato-Lavoro. Insieme per la legalità”

Proseguono gli incontri dello Sportello SOS con gli attori locali per dialogare e rafforzare le sinergie su percorsi e programmi condivisi di sviluppo e legalità. Dopo quello dei giorni scorsi con alunni di scuole medie cittadine, il prossimo appuntamento è fissato per domani 27 Marzo ore 10:30 alla Camera di Commercio ed è dedicato alle imprese, sul tema “Crescita-Mercato-Lavoro. Insieme per la legalità”.



In questo incontro l’attenzione si sposta su argomenti che attengono alla governance delle Aziende e quindi ai rapporti con le varie P.A.- con cui l’interazione è necessaria in ogni fase della loro vita; a quelli con le banche -toccando l’annoso problema delle difficoltà di accesso al credito; alla burocrazia –con la problematica dei ritardati pagamenti-, alla giustizia, alla competitività, fino a considerare le problematiche innescate dai tentativi di intimidazione e dalle vessazioni che spesso il sistema produttivo è costretto a subire. La prima fase, dunque, sarà fare il punto della situazione; la seconda, trasferire informazioni e suggerimenti utili in ordine a semplificazione, trasparenza, oneri e tutela dei diritti, accesso a strumenti di sostegno finanziario; ma anche indicazioni utili per evitare, a seconda dei casi, di cadere in situazioni problematiche o per liberarsi, da situazioni insostenibili e pericolose.



L’intento ulteriore è quello di generare una rinnovata fiducia in se stessi, nelle istituzioni e nella capacità della rete territoriale di creare barriere all’illegalità e fertili terreni di positive opportunità e, inoltre di dar voce agli imprenditori, per affrontare, insieme ai consulenti dello Sportello SOS Impresa, oltre che problematiche generali, anche casi specifici, che potranno essere presi in carico e approfonditi proprio dallo stesso Sportello SOS Impresa per la migliore e più rapida soluzione presso le competenti sedi.