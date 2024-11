Con incarico conferito dal capo dipartimento dei vigili del fuoco, soccorso pubblico e difesa civile, prefetto mulas, ha presso servizio lo scorso 3 giugno presso la Direzione Regionale Vigili del Fuoco Calabria, il dirigente superiore Fabio Cuzzocrea. Già dirigente presso le direzioni centrali dell’emergenza e soccorso tecnico e Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Nuoro e Frosinone, Cuzzocrea dirigerà gli uffici per il soccorso pubblico, la colonna mobile regionale, il Servizio AIB e per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica. Si completa in tal modo l’assetto dirigenziale previsto dall’ultimo decreto di riordino del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, D.Lgs n. 127/2018, migliorando in tal modo l’efficienza e l’efficacia dell’azione tecnico amministrativa finalizzata allo svolgimento dei compiti istituzionali di questa Direzione Regionale.