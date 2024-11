Oliverio Dodaro ha assunto in l’incarico di direttore della direzione regionale dei Vigili del Fuoco della Calabria subentrando a Marco Ghimenti, destinato alla direzione regionale dell' Emilia Romagna. «Il nuovo incarico dirigenziale dell’Ing. Dodaro - spiega un comunicato della direzione regionale dei Vigili del Fuoco - si aggiunge ad altri precedentemente espletati tra cui quelli di Comandante Provinciale di Mantova, Reggio Calabria, Potenza, Catanzaro, Cosenza, Padova, Varese, Bergamo nonché dirigente dell'Ufficio ispettivo per l'Italia settentrionale con sede a Milano. Da calabrese, il neo direttore - è scritto - esprime la più viva soddisfazione per il nuovo e importante incarico».