I lavoratori lamentano l’interruzione della corresponsione mensilità: «Malgrado le rassicurazioni la regione sta per decidere l'esclusione definitiva dal diritto a percepire tali mensilità dirottando i soldi di questi lavoratori verso le politiche attive e i tirocini»

Lavoratori della mobilità in deroga e dei Vigili del fuoco hanno manifestato stamani nei pressi degli imbarcaderi di Villa San Giovanni per protestare contro la cessazione dell'erogazione delle mensilità. "La Regione Calabria - è scritto in una nota dell'Usb che ha promosso la protesta - si 'rifugia' dietro decreti o 'decretini', nei quali, però, si dice che il diritto a percepire tali mensilità cessa dopo i 36 mesi, mentre, invece, i lavoratori che sono oggi in piazza e che hanno perso il lavoro, sono fermi a 10/18 mensilità. Malgrado le rassicurazioni la regione sta per decidere l'esclusione definitiva dal diritto a percepire tali mensilità dirottando i soldi di questi lavoratori verso le politiche attive e i tirocini".

I manifestanti hanno chiesto che "il Piano d'azione occupazione e inclusione, che prevede circa 280 milioni di euro per contrastare povertà e disagio sociale e per creare oltre 13.000 nuovi posti di lavoro, sia deciso assieme agli stessi lavoratori". (Ansa)