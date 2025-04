Inizia l’avventura della Calabria al Vinitaly di Verona. Da oggi e fino al 9 aprile, il salone dei vini e dei distillati più famoso d’Italia vedrà oltre 90 imprenditori presenti nel padiglione 12 stand A3 - D6 di Veronafiere. Eccellenze e unicità di un territorio che affonda le proprie radici nell’Enotria e nella Magna Graecia “dove tutto è cominciato”, culla della viticoltura mediterranea.

Gallo: «A luglio il Vinitaly and the city torna al Parco Archeologico di Sibari con un riconoscimento in più»

Preludio del Vinitaly, l’anima pop “Vinitaly and the city”, che ieri sera ha raccontato una Calabria straordinaria al cuore della città scaligera, nel Cortile del Mercato Vecchio, con un buon motivo in più per brindare: «Il Cirò rosso ha ottenuto il riconoscimento Docg, il massimo livello di tutela per i vini italiani - ha annunciato l’assessore regionale all’Agricoltura Gianluca Gallo -. Il disciplinare è stato già pubblicato in Gazzetta Ufficiale europea». Ma non solo. Gallo ha anche presentato ufficialmente la seconda edizione itinerante dell’evento fuori salone che si svolgerà, come lo scorso anno, al Parco Archeologico di Sibari dal 18 al 20 luglio 2025.

Anche il ministro dell’Agricoltura Lollobrigida allo stand della Regione

Tra gli ospiti del Vinitaly and the city di Verona, anche il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida che ha visitato lo stand della Regione Calabria: «In Italia abbiamo un tessuto imprenditoriale eccezionale - ha detto - spesso vediamo padri, figli, nipoti che raccontano la loro esperienza, la loro impresa e come l’hanno difesa nel momento di difficoltà. Negli ultimi anni, poi, ringraziano particolarmente le istituzioni per essergli vicino, per aprirgli possibilità di consolidamento del lavoro che hanno messo in campo e questo è il compito che si deve dare un governo nazionale e regionale».

Lollobrigida ha anche annunciato che tornerà in Calabria a Luglio proprio in occasione del Vinitaly di Sibari.

Varì: «La promozione è fondamentale»

C’è una bellissima atmosfera - ha evidenziato l’assessore regionale allo sviluppo economico Rosario Varì - c’è tanto entusiasmo e tanta curiosità per i prodotti calabresi: ne siamo felicissimi! Sono in tutto 93 i produttori presenti qui al Vinitaly, 80 quelli vitivinicoli 13 amari e liquori a rappresentare la nostra meravigliosa terra. L’azione di promozione che si sta portando avanti da parte del governo regionale con il presidente Occhiuto, l’assessore Gallo e l’assessore Calabrese è fondamentale per mostrare all’Italia e al mondo i prodotti della nostra Calabria straordinaria».

Calabrese: «Una regione che ritrova l’orgoglio di appartenenza»

Oggi la Calabria è sì al centro di Verona - dice Giovanni Calabrese, assessore regionale al Turismo - ma non solo. Grazie all’azione politica del governo regionale e del presidente Occhiuto, sta diventando una regione che ritrova l’orgoglio di appartenenza; una Calabria di cui oggi finalmente si parla in termini positivi e noi continueremo a impegnarci e a lavorare per far conoscere a tutti il vero volto della Calabria e dei calabresi».