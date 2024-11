Un progetto nato da chi fa editoria e comunicazione, per garantire monetizzazione di qualità nel rispetto della user experience degli utenti e con una profonda conoscenza del mercato di riferimento e delle sue dinamiche. Nasce Vivimedia, la nuova concessionaria programmatic del gruppo Pubbliemme, che si pone come una realtà innovativa nel panorama dell’advertising digitale, forte dell’esperienza e dell’autorevolezza di LaC Network, uno dei più grandi gruppi editoriali del Sud Italia. Il lancio di Vivimedia rappresenta l’evoluzione naturale di un percorso editoriale in cui la monetizzazione dei contenuti e il rispetto dell’esperienza utente si fondono per garantire soluzioni su misura per le esigenze gli editori.

Alla base di Vivimedia c’è una profonda comprensione delle sfide che i publisher affrontano quotidianamente nel massimizzare i ricavi senza compromettere la qualità editoriale. Nato all’interno di un gruppo industriale con una forte esperienza nell’editoria, nella comunicazione e nei media, Vivimedia sa quanto sia cruciale offrire strumenti pubblicitari che non ostacolino la lettura e che, al contempo, consentano di ottimizzare la monetizzazione dei contenuti online.

Grazie a tecnologie avanzate come il video player personalizzabile e il widget Viviscroll, Vivimedia permette agli editori di coniugare efficienza e flessibilità. Il video player è disegnato su misura per ogni editore, garantendo la massima integrazione con i contenuti, mentre Viviscroll, con il suo sistema di correlazione di articoli, aumenta le pagine viste, migliorando il coinvolgimento dell'utente e ottimizzando i ricavi pubblicitari. Il tutto mantenendo alti standard di performance per garantire il pieno rispetto dei Web Core Vitals e delle best practice SEO.

Antonio Osso, Head of Digital Advertising di Vivimedia

«Vivimedia non è solo una concessionaria di pubblicità, ma il risultato della collaborazione tra editori e team tecnologico», dichiara Antonio Osso, Head of Digital Advertising di Vivimedia. «Nel complesso mercato digitale, puntiamo sulla sinergia tra chi crea contenuti e chi sviluppa tecnologie per offrire soluzioni innovative che rispettino l'esperienza del lettore. Vogliamo aiutare gli editori a crescere, rafforzando il loro posizionamento e massimizzando il valore del loro inventario pubblicitario. La nostra missione è quella di sostenere un settore in continua evoluzione, affrontando con determinazione le sfide tecnologiche».

Con Vivimedia, Pubbliemme conferma il suo impegno nell’innovazione tecnologica al servizio dell'editoria, offrendo una gamma di strumenti che permettono di unire la necessità di monetizzare alla cura dell’esperienza utente. Vivimedia si propone come partner di fiducia per tutti gli editori che vogliono sfruttare al massimo il potenziale del loro spazio pubblicitario, mantenendo alti i loro standard editoriali.