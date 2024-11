VIDEO | Presentato il progetto Calfood che mira a consolidare la posizione delle imprese della regione negli Stati uniti in collaborazione con la Camera di commercio americana

Incremento costante dell’export calabrese, che nel 2018 ha fatto registrare un più 20%. È quanto assicura il presidente della Regione, Mario Oliverio, che ha partecipato alla presentazione del progetto di promozione delle esportazioni nei mercati americani Calfood.

«Nel corso di questi anni - ha affermato il governatore, come riferisce una nota stampa della Regione - l’internazionalizzazione delle produzioni calabresi, a partire dall’agroalimentare e non solo, ha registrato un costante aumento con importanti risultati. C’è una tendenza alla crescita delle esportazioni dei nostri prodotti e alla presenza delle nostre imprese sui mercati esteri che è frutto di una serie di iniziative che abbiamo assunto mettendo in campo progetti e risorse su questo settore».



Oliverio, dunque, ha rimarcato i risultati raggiunti: «Nel 2014 – ha detto –, la Calabria segnava trend negativi. Dal 2015 ha segnato un +15%, confermando questa tendenza nel 2016 e nel 2017, consolidata nel 2018 superando il 20% di incremento. Una attitudine frutto di una strategia che in questi anni abbiamo portato avanti con le Camere di commercio instaurando un rapporto stretto con il sistema delle imprese calabresi. Le nostre aziende stanno rispondendo positivamente e i risultati, considerando i 240 milioni di euro di investimenti nel 2015 e gli oltre 600 milioni nel 2018, sono molto positivi».



Introdotto dalla dirigente del settore internazionalizzazione Gina Aquino, l’incontro si è svolto oggi nella sala oro della Cittadella regionale, su iniziativa, oltre che della Regione, della Camera di commercio italiana-americana MidWest con sede a Chicago.

Il progetto Calfood, finalizzato proprio alla promozione dei prodotti calabresi negli Usa, è finanziato dalla Regione Calabria con Fondi Pac e prevede incontri bilaterali, azioni promozionali, creazione di sale espositive all’estero, partecipazioni a fiere e campagne di comunicazione sui mercati di riferimento.

«A Calfood – si legge ancora nella nota – hanno aderito 100 imprese calabresi, con 12 progetti finanziati nel corso del 2018 e altri 20 nel 2019».

All’incontro hanno partecipato, tra gli altri, il segretario generale della Camera di commercio italiana Midwest, Fulvio Calcinardi, il quale ha illustrato lo scopo del progetto e le opportunità del made in Calabria nel mercato Usa; Jay Nitti, della Isola Imports, che ha parlato di importazione e distribuzione del prodotti agroalimentari; Maurizio Muzzetta, della More than Grapes, il quale si è soffermato sulla commercializzazione dei vini; e Mauro Galli, intervenuto sul settore turistico e sui principali tour operator degli Usa.