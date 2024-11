La mobilitazione promossa su scala nazionale dai sindacati è in programma il 17 luglio. Ecco gli scali interessati

Un’altra giornata di sciopero – su scala nazionale - per il trasporto aereo è in programma per domenica 17 luglio dalle ore 14.00 alle ore 18.00. La comunicazione giunte dall’Enav, Ente nazionale assistenza al volo nel riportare quanto annunciato dalle organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl-Ta e Unica.

Le azioni di sciopero coinvolgono anche la Calabria con l’Aeroporto di Lamezia Terme (indetto da indetto da Ugl-ta e Unica). La mobilitazione riguarda anche il Centro di Controllo d'Area di Brindisi - tre distinte azioni di sciopero indette da Filt-Cgil, Fit-Cisl / Uiltrasporti / Ugl-ta e Unica; Centro di Controllo d'Area di Milano (indetto da Ugl-ta e Unica); Centro di Controllo d'Area di Padova (indetto da Unica); Centro di Controllo d'Area di Roma (due distinte azioni di sciopero indette da Ugl-Ta / Unica); Aeroporto di Bologna (tre distinte azioni di sciopero indette da Fit-Cisl / Ugl-Ta / Unica); Aeroporto di Napoli (indetto da Ugl-ta); Aeroporto di Perugia (indetto da Ugl-Ta); Aeroporto di Pescara (indetto da Unica); Aeroporto di Brindisi (indetto da Unica); Aeroporto di Ciampino (indetto da Ugl-ta e Unica); Aeroporto di Torino Caselle (indetto da Uiltrasporti, Ugl-ta e Unica).