Ryanair cancella il 25 per cento dei voli italiani dal 17 marzo all’8 aprile. Tratte sospese anche per Lufthansa, Latam e Alitalia

Ryanair cancella fino al 25% dei voli italiani a breve raggio dal 17 marzo all'8 aprile. La decisione è stata notificata ai passeggeri. La scorsa settimana, Ryanair ha registrato un calo significativo delle prenotazioni per il periodo compreso tra fine marzo ed inizio aprile, quale conseguenza del coronavirus. Vi è stato anche un significativo aumento dei no-show da parte dei passeggeri, in particolare in partenza dall'Italia e su voli nazionali.

Alitalia cancella voli da e per la Calabria

Nei giorni scorsi, la compagnia aerea Alitalia ha comunicato la cancellazione di alcuni collegamenti dagli aeroporti di Lamezia Terme e Reggio Calabria dal 9 al 28 marzo. Per quanto riguarda l'aeroporto di Lamezia Terme i voli sono: Lamezia – Roma delle ore 15:30; Roma- Lamezia delle ore 13:25; Lamezia - Milano Linate delle ore 06:00; Milano Linate- Lamezia delle ore 22:00. Per quanto riguarda lo scalo di Reggio Calabria i voli sono: Milano – Reggio Calabria delle ore 13:35; Reggio Calabria – Milano delle ore 16:00.

Le altre compagnie

La decisione è stata adottata anche da altre compagnie tra cui Latam (sospesi i voli tra San Paolo e Milano fino al 16 aprile) e Lufthansa, che con Brussels Airlines e Austrian Airlines ha ridotto frequenza dei voli e posti disponibili. Sulla stessa scia, l'Uzbekistan Airlines che sospende i viaggi per Roma. Stessa rotta con voli ridotti aveva già imboccato British Airways, in linea con Turkish Airlines e Iberia.