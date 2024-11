Per il mese di agosto 2018 i dati certificati da Google Analytics, servizio professional di web analytics che consente di analizzare dettagliate statistiche sui visitatori di un sito web, hanno registrato per le tre principali testate di riferimento del network LaC (lacnews24.it, il vibonese.it e lactv.it) complessivamente quasi un milione di utenti mentre le visualizzazioni di pagina superano ormai quota 3,5 milioni. Sul sito lacnews24.it numeri particolarmente significativi in tal senso: incremento delle pagine viste del 15%, il numero degli utenti sul vibonese.it registra invece un +12%.

Si conferma il trend positivo anche sulle pagine facebook del Gruppo Pubbliemme. I dati relativi ai video, vero ed innovativo punto di forza del network, registrano oltre un milione di minuti di visualizzazioni nel solo mese di agosto.

Su LaC News24 l’incremento è pari al 14% rispetto allo scorso mese. Nel mese di agosto crescita progressiva anche per LaC Tv, l’emittente televisiva regionale del gruppo visibile sul principale canale 19 del digitale terrestre, che porta l’Auditel a +15%.