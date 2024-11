«Da oggi parte il progetto 'Piazza Wifi Italia' del Ministero dello Sviluppo Economico: un'occasione unica per tutti i piccoli Comuni italiani, con popolazione inferiore a 2.000 abitanti, per superare l'isolamento digitale e fermare lo spopolamento». Lo dice il deputato del Movimento 5 Stelle Alessandro Melicchio presentando la nuova iniziativa del Governo. «Per il progetto - osserva - sono stati stanziati 45 milioni di euro che permetteranno di realizzare aree wi-fi gratuite su tutto il territorio nazionale. In particolare, in Calabria, saranno 186 i piccoli comuni che potranno fare richiesta di punti wi-fi direttamente online, registrandosi sulla nuova piattaforma web accessibile dal sito wifi.italia.it. Mettiamo a disposizione connettività gratuita per tutti i cittadini, per i turisti e per le imprese. Questo significa più informazioni, più libertà, più democrazia. E significa dare la possibilità a territori in difficoltà, come i piccoli comuni della nostra regione, di rinascere».

Il parlamentare 5 Stelle spiega poi come i lavori di sviluppo della rete su tutto il territorio nazionale siano stati già affidati con un decreto del Mnistro Luigi Di Maio. «Saranno 70 i piccoli comuni della provincia di Cosenza ad essere interessati da questa opportunità, 38 in provincia di Catanzaro, 45 nell'area metropolitana di Reggio Calabria, 24 in provincia di Vibo Valentia e 9 in provincia di Crotone. Continuiamo a sostenere la crescita e lo sviluppo tecnologico in ogni area del Paese, - conclude Melicchio - nell'ottica della creazione di una vera Smart Nation».