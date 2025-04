Da oggi Franco Laratta è il nuovo direttore responsabile di LaCapitalenews.it. Si apre così un nuovo corso per la testata, che sarà caratterizzato, come spiega lo stesso direttore nel suo primo editoriale, da passione e responsabilità. Di seguito il testo completo.

Più forti, con passione e responsabilità.

Comincio questo mio percorso alla guida de LaCapitalenews con grande entusiasmo. Sappiamo di avere davanti un compito impegnativo, ma lo affrontiamo con la consapevolezza di quanto oggi l’informazione sia decisiva. In un’epoca segnata da incertezze globali e tensioni crescenti, il giornalismo ha una responsabilità che va oltre il racconto: è servizio pubblico, è ricerca della verità, è presidio di libertà.

Papa Francesco – che ricordiamo con affetto e gratitudine – ha scritto poco prima della sua scomparsa: “Sentite tutta l’importanza delle parole. Non sono mai soltanto parole: sono fatti che costruiscono gli ambienti umani. Possono collegare o dividere, servire la verità o servirsene. ”

È questo lo spirito con cui vogliamo lavorare: costruire ponti, unire visioni, raccontare il cambiamento.

LaCapitalenews ha l’ambizione di essere uno spazio di dialogo tra il Sud orgoglioso e vitale e una Capitale chiamata a ritrovare il suo ruolo nel cuore dell’Europa e del mondo. Da Roma, la città eterna, guarderemo alle grandi sfide del nostro tempo: i conflitti internazionali, le speranze di pace, la transizione tecnologica, le trasformazioni sociali e culturali che ci interrogano ogni giorno.

Lo faremo con una linea editoriale libera e indipendente, con voci autorevoli ma anche con l’energia di tanti giovani. Racconteremo il futuro, restando ancorati al presente e forti di una storia – quella italiana – che ha ancora molto da dire.

Questa avventura affonda le sue radici in Calabria, dove l’editore Domenico Maduli ha saputo costruire un network che è oggi una realtà consolidata di grande successo, tra web, tv e social. Così è nata LaC, al servizio della verità e del territorio. Con LaCapitalenews rilanciamo: vogliamo contribuire alla crescita, allo sviluppo, a una nuova visione del domani.

E in questo tempo sospeso, in attesa di un nuovo Papa, sentiamo ancora vivo il messaggio di Francesco, il gesuita francescano che ha saputo parlare al mondo con gesti semplici e parole potenti: “Dobbiamo disarmare le parole, per disarmare le menti e disarmare la Terra. C’è un grande bisogno di riflessione, di pacatezza, di senso della complessità”.

Noi ci saremo, ogni giorno, per accogliere questa complessità e provare a raccontarla con onestà, passione e coraggio.