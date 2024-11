Il nostro gruppo investe profondamente in tecnologia e innovazione con un nuovo portale Web ed una nuova App nati dalla partnership con le migliori aziende del panorama editoriale europeo. Ma sono soprattutto l’investimento sulle persone e la carica di entusiasmo e ottimismo a rappresentare la carica per conseguire gli obiettivi più importanti

Non è possibile fare il nostro lavoro senza avere una carica di entusiasmo che ci faccia andare oltre, volando sopra le difficoltà e assegnandoci obiettivi sempre più ambiziosi. LaC Network e tutto il gruppo Pubbliemme – Diemmecom che ho l’onore di aver fondato e di presiedere è un “noi” fatto di tante persone che amano il proprio lavoro e hanno scelto di costruire il proprio futuro a partire da una scommessa sulle proprie capacità, sulla fiducia nella squadra che li ha accolti e, non da ultimo, sull’orgoglio di essere calabresi. Una scommessa, una fiducia e un orgoglio che si nutrono di entusiasmo, ma anche di quell’ottimismo che, come ha scritto giustamente Alberoni, aiuta a vedere le possibilità dove gli altri non vedono nulla, ad immaginare delle soluzioni positive anche nelle crisi più gravi. La scelta del nostro team è guardare e immaginare il cambiamento e lo sviluppo partendo dalla Calabria, per rivolgersi a tutto il paese e alle sue città più importanti come Roma e Milano.

Non siamo sognatori nel deserto. Tante realtà stanno finalmente abbandonando nella nostra terra la liturgia del piagnisteo, la logica egoistica del proprio orticello, le mentalità di una competizione che mira più a distruggere gli altri che a superare i propri limiti. Mi riferisco ad esempio alle Università calabresi, che stanno proiettandosi sempre più su una dimensione nazionale mantenendo intatta la propria identità territoriale, o a grandi gruppi imprenditoriali in grado di esportare in Italia e nel mondo un valore aggiunto in innovazione di prodotto e di processi. Tra questi gruppi ci siamo anche noi, grazie alla forza delle donne e degli uomini che hanno deciso di investire con fiducia il proprio tempo e le proprie capacità nel nostro network, ma anche grazie al sostegno forte dell’opinione pubblica, che ci rende forti davanti agli ostacoli posti da logiche miopi e ci carica di entusiasmo e di ottimismo, chiedendoci di rappresentare - insieme agli altri - una Calabria competitiva e internazionale.

Per questo abbiamo deciso di scommettere ancora su di noi e su di voi, cittadini, sostenitori, utenti delle nostre testate, sicuri che apprezzerete tantissimo il nostro investimento in risorse e in tecnologia che è anche - ma è inutile sottolinearlo - un grande sforzo economico. Lo facciamo ora che siamo arrivati ai dieci anni di attività: nel 2014 effettuammo il passaggio nell’etere dalla storica Rete Kalabria sugli schermi televisivi alla nuovissima LaC Tv, e solo pochi mesi prima era nata LaC News24, diventata poi come tutti sapete uno dei pilastri del sistema media del Mezzogiorno. Oggi sono felice di annunciare l’introduzione di alcune novità che cambieranno in modo strutturale il sistema con cui noi produciamo e divulghiamo informazione, alla ricerca di una qualità sempre maggiore: lo faremo attraverso uno straordinario portale Web, ed una nuova App, il tutto all’insegna di una profonda innovazione tecnologica.

Grazie alla partnership con alcune tra le migliori società del panorama editoriale europeo, il nostro network si prepara a vivere le sfide dei prossimi anni all’insegna di un approccio visionario e moderno. Quello che vedrete a partire da oggi saranno principalmente una nuova identità grafica con nuovi motori per il principale portale LaC News24 e una nuova app per i dispositivi Android e iOS. Quello che non vedrete, ma che sarà la vera novità della nostra società editoriale, è un innovativo e potente “motore” che ci permetterà di far lavorare in sinergia tutte le nostre realtà in un unico grande progetto integrato con tutto ciò che di più avanzato può offrire la tecnologia, che sarà un supporto per le redazioni dislocate e i numerosi collaboratori. Il tutto all’insegna di un’offerta sempre più ricca che prevede podcast, video, live streaming e social media in un unico, grande palinsesto informativo. Nei giorni a venire anche le testate regionali prenderanno nuova vita, così come i nostri portali on-demand e le varie app del nostro ecosistema editoriale.

Quella che affronteremo nei prossimi mesi sarà una vera e propria rivoluzione: cambieremo motore e in parte il nostro modo di presentarci agli utenti, ma i nostri valori rimarranno quelli che ci hanno consentito di conquistare la vostra fiducia. Saremo sempre al servizio dei nostri lettori, della verità e dei grandi valori di libertà, per raccontare in tempo reale questi tempi complessi e difficili, con la passione di chi ama questo lavoro e l’autorevolezza di chi ha dalla sua parte i milioni di utenti.

A quelli che non credono nei calabresi, nella possibilità di fare qualcosa a partire da una terra in cui tutto sembra essere contro, dalla burocrazia alla politica, dai servizi alle infrastrutture, ricordo quello che diceva Henry Ford: «Quando tutto sembra andare male, ricorda che gli aerei decollano contro vento, non con il vento a favore». La Calabria merita, finalmente, di decollare. LaC Network è con voi e per voi, pronta a partire con entusiasmo e fiducia.

*editore del network LaC