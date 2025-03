Oggi parliamo dell’informazione, perchè una società libera può rimanere tale solo se è libera l’informazione. Siamo ormai da tempo immersi nell’era dell’informazione. E contestualmente siamo afflitti da una brutta malattia, l’analfabetismo funzionale.

Ormai troppa gente non riesce più a distinguere una notizia vera da una falsa. Ma è proprio sulla libera stampa che si gioca il futuro di una democrazia. LaC ha deciso di puntare sempre più sull’informazione. Sono passati due mesi da quando l’editore Maduli mi ha affidato la direzione delle testate tv e del web, di questo giornale online, di un sistema complesso ed efficiente di informazione.

In questi due mesi, i Tg e i nostri giornali online sono stati sempre più precisi e puntuali nell’offrire a tutti un servizio sempre più di qualità. E così sono nate le edizioni straordinarie dei telegiornali, e siamo stati gli unici a raccontarvi in diretta il rapimento di una neonata a Cosenza, ora siamo tutti i giorni al Gemelli e a Piazza San Pietro per seguire l’evolversi della salute del papa.

Vi abbiamo offerto quotidianamente la cronaca dei fatti e degli eventi dalle istituzioni, dalla Regione, dai tribunali, dalle piazze. Abbiamo iniziato da qualche giorno la rassegna stampa tv del mattino, dal nostro studio nell’aeroporto di Lamezia, mentre brilla Dentro la Notizia ogni giorno alle 13.

In questi due mesi di duro e intenso lavoro una squadra di giornalisti, in gran parte giovani e tanti professionisti, ha lavorato duro per offrirvi il meglio. Senza di loro tutto questo non sarebbe stato possibile. I dati di ascolto e le visualizzazioni ci hanno premiati, e questo ci ha spinto a mettere in piedi una svolta: da lunedì 3 marzo rafforzeremo ancora di più la nostra informazione tv con nuovi telegiornali, veloci e immediati, dalle 10 del mattino e fino a tarda sera.

Uno sforzo importante che è stato reso possibile grazie alla disponibilità dei giornalisti e al sostegno convinto del gruppo editoriale, che ringrazio per la totale libertà in cui ci ha fatto lavorare. Ma è importante sapere che la sfida è anche un’altra: la nostra informazione farà ancora più servizio pubblico, con tutta l’obiettività e l’imparzialità possibili.

Saremo pronti 24 ore al giorno con edizioni speciali e collegamenti in diretta, come abbiamo potuto dimostrarvi in queste settimane. L’unico vero obiettivo che abbiamo tutti insieme, noi di LaC, è quello di aiutare la Calabria a crescere, favorire i tanti giovani talenti, sostenere la Calabria che produce, quella degli onesti, quella che non si arrende.

Il nostro impegno sarà uno e soltanto uno: raccontare i fatti, «i fatti separati dalle opinioni». Siamo e saremo sempre più la voce libera delle persone libere, soprattutto di quanti non hanno voce.

Ci riempie di orgoglio il fatto che tanti giovani scelgono LaC, e quotidianamente ci chiedono di entrare nel gruppo, di lavorare con noi. E così abbiamo messo in piedi una squadra di 12 giovani intellettuali che stanno già operando su LaC News24.it con contributi di grande qualità.

Appuntamento a domani con i nostri Tg: ci troverete praticamente ogni ora. Vi aggiorneremo costantemente con serietà, in punta di piedi, con la massima competenza, senza mai urlare.

Accetteremo i vostri suggerimenti, terremo conto delle vostre proposte e delle vostre idee. Ovunque e comunque noi saremo qui. Noi per voi.