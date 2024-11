VIDEO | Un'opportunità unica per scoprire come incidono sulla vita dei cittadini: sarà possibile entrare nelle sedi Ue e partecipare ad attività speciali, come dibattiti pubblici e visite guidate

In vista della festa dell'Europa che si celebrerà il 9 maggio, le istituzioni europee a Bruxelles apriranno le porte ai cittadini il 4 maggio 2019, dalle 10 alle 18. L'Ufficio Europa del Gruppo Pubbliemme sarà presente all'evento che si terrà nella cuore pulsante delle istituzioni europee, per raccogliere testimonianze dai funzionari europei e dai cittadini, a cui saranno presentate le azioni chiave del progetto LaC Europa, vincitore di un grant della Commissione Europea, dedicato al racconto delle politiche di coesione nel Sud Italia. La giornata "EU open doors" rappresenta un'opportunità unica per capire come le istituzioni europee lavorano e incidono sulla vita di milioni di cittadini europei. Per l'occasione saranno organizzate attività speciali, dibattiti pubblici e visite guidate negli edifici che popolano il quartiere europeo di Bruxelles.

Scegliere il proprio futuro

Il tema della giornata sarà "Scegliere il proprio futuro", con un chiaro riferimento alle elezioni europee che si terranno il 26 maggio in Italia, tramite cui gli elettori voteranno i membri del Parlamento Europeo per i prossimi cinque anni. E proprio gli edifici del Parlamento Europeo, in Place du Luxembourg, ospiteranno i dibattiti pubblici aperti sul futuro dell'Europa e sulle attività delle commissioni, dei parlamentari e dei servizi di supporto.

La casa degli Stati membri, ossia il Consiglio europeo e il Consiglio dell'Unione Europea, aprirà le porte della spettacolare sala all'interno della quale i leader europei prendono le decisioni. I visitatori potranno osservare la struttura a lanterna dell'edificio Europa, recentemente inaugurato. Spazio anche per le famiglie ed i bambini a cui saranno dedicate delle specifiche attività. La Commissione europea, aprirà le porte del Berlaymont, che rappresenta la sede principale, e oltre 150 funzionari saranno pronti a spiegare il lavoro che fanno, condividere esperienze personali sulle politiche europee, per avvicinare l'Ue ai suoi cittadini.

Le altre Istituzioni

Porte aperte anche al Comitato Economico e Sociale Europeo, composto da rappresentanti della società civile e delle associazioni di protezione sociale, al Comitato delle Regioni che festeggia anche i 25 anni di attività, e alla sede del Garante europeo della protezione dei dati, che insieme alla Corte dei conti europea (quest'ultima ha sede in Lussemburgo), organizzerà degli stand sulla principale Rue de la Loi a Bruxelles, per informare i cittadini di tutta Europa, arrivati a Bruxelles per conoscere le istituzioni dal di dentro.

Francesco Foglia