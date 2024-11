Dalla fondazione dell'Unione Europea, il nostro continente ha vissuto lunghi periodi di pace. Per questo motivo, un'Europa più forte è una garanzia di stabilità per tutto il mondo. Di questo si parlerà oggi nell'intervista a Piernicola Pedicini, europarlamentare, nel corso del format di LaC Consigli di lettura in collaborazione con Europe Direct Reggio Calabria dedicato proprio all'Europa. Al termine, come di consueto, Pedicini consiglierà un libro.

Appuntamento oggi alle 14.15 su LaC Tv, canale 19 del digitale terrestre, su LaC Sat, il canale satellitare del network visibile sul canale 419 di TivùSat e sul canale 820 di Sky. Anche in streaming su LaC Play.