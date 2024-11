Continua il Maggio Europeo, l'appuntamento con programma di eventi nato nel 2017 al fine di promuovere la ricchezza e l’eterogeneità del patrimonio culturale europeo ed accrescere il senso di appartenenza dei cittadini europei a uno spazio culturale comune. Un modo per favorire il dialogo interculturale e la collaborazione tra i diversi rappresentanti istituzionali e della società civile e supportare la mobilità internazionale all’interno dei settori culturale, creativo, educativo, economico e turistico.

Cinque tappe dedicate a cinque differenti città europee di cui una italiana ed ogni tappa solitamente prevede incontri, mostre fotografiche, proiezioni cinematografiche, degustazioni, spettacoli e musica. L’edizione del 2020 non si è tenuta non potendo svolgere eventi in presenza, per il 2021 invece si vuole ovviare alle restrizioni ancora vigenti svolgendo un’edizione online.

Oggi tappa a Santiago de Compostela - Spagna. È stata capitale europea della cultura nel 2000, famosa per “il cammino di Santiago” dichiarato patrimonio dell’umanità dell’UNESCO nel 1985. Anche Corigliano-Rossano è tappa di due importanti cammini: Il Cammino di San Francesco di Paola ed il Cammino Basiliano.

A coordinare gli interventi Domenico Rositano, esperto di politiche europee e project manager di LaC Med, e Giuseppe Sommario Direttore del Festival delle Spartenze (AsSud). L’evento ha ottenuto l’alto Patrocinio del Parlamento Europeo, della Camera di Commercio di Cosenza, ConfCommercio Cosenza, Pubbliemme Group quale media partner.

Ogni appuntamento avrà inizio alle 10 e sarà trasmesso sulla pagina facebook dell’ufficio Europa del comune di Corigliano-Rossano. Ad aprire i lavori e presentare di volta in volta le diverse città saranno i sindaci o gli assessori delegati al turismo e alla cultura delle stesse.

L’edizione 2021 sarà dedicata a 5 città che presentano legami storico, culturali e naturalistici con la città di Corigliano-Rossano, accomunate dall’essere tutte inserite nel circuito UNESCO. L’obiettivo di questa edizione è quello di avviare un dialogo foriero di collaborazioni nel settore turistico culturale e commerciale, sia tra enti pubblici che privati e terzo settore.