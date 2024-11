VIDEO | È quanto chiede l’eurodeputato intervenendo ad un convegno: «Possono nascondere qualcosa di pericoloso per l'Europa e per i paesi che le ospitano»

«È discutibile che il presidente Conte tessa le lodi del Qatar senza chiedersi se questo stato si stia comportando in modo corretto nei confronti dell'Unione Europea. Bisogna distinguere tra Islam e Islam fobia ma non tutti i paesi hanno lo stesso livello di cultura e di rispetto dei diritti umani. La Libia ha domandato al Qatar di stoppare il finanziamento di moschee in Libia e lo ritengo corretto». Lo dichiara l'eurodeputato di Forza Italia Fulvio Martusciello intervenendo al Senato nel corso di un convegno dal titolo "L'Islam politico tra riformismo e radicalismo". «Dobbiamo sorvegliare con attenzione su tutto quello che il Qatar sta facendo - continua - perché la costruzione e il finanziamento delle moschee si può nascondere qualcosa di pericoloso per l'Europa e per i paesi che le ospitano».