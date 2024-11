Dopo l'aggiudicazione della call media indetta dalla Direzione generale politiche regionali della Commissione Europea, dedicata alla comunicazione delle politiche di coesione, il Gruppo Pubbliemme, leader nazionale nei settori outdoor, comunicazione e media, ha deciso di intraprendere un'ulteriore opera di sensibilizzazione nei confronti dei cittadini europei.



Da oggi sono infatti visibili sulla testata on line LaCnews24 nella sezione Europa due banner dedicati all'elezioni per il Parlamento europeo che si terranno tra il 23 e il 26 maggio 2019 e chiameranno alle urne 400 milioni di persone provenienti dai 27 paesi afferenti all’UE, per eleggere i loro rappresentanti a Strasburgo. Il primo banner, di carattere cronologico, è un timer on line: un conto alla rovescia con i giorni mancanti all’appuntamento elettorale, previsto per il 26 maggio 2019.



Il secondo banner è costituito dal rimando alla campagna di comunicazione https://www.stavoltavoto.eu/ il cui scopo è incoraggiare una maggiore affluenza alle elezioni europee, e sostenere il voto, l'impegno nel processo democratico con cognizione di causa e in modo informato, grazie all’utilizzo di tutti gli strumenti informativi.



Un segnale forte, che evidenzia l’impegno sempre maggiore del Gruppo Pubbliemme nel percorso di progressiva sensibilizzazione dell’elettorato, e l'importanza che le testate afferenti al network attribuiscono al fattore Europa, già al centro delle scelte editoriali e redazionali.