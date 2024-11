Si è tenuto nei giorni scorsi, a Reggio Calabria, un incontro destinato ad approfondire il rapporto tra giovani, Europa e regione in vista dell’appuntamento elettorale del 26 maggio.

La tavola rotonda, dal tema emblematico “La Calabria: una regione per i giovani?” ha permesso agli intervenuti, moderati da Domenico Rositano, responsabile dell’Ufficio Europa del Gruppo Pubbliemme, di fare il punto sulle possibilità offerte ai neo elettori da parte dell’Unione. Tutti gli intervistati hanno difatti concordato sull’oportunità rappresentata dall’Europa, per giocarsi un futuro migliore, avvantaggiandosi di opportunità che, da sole, il nostro sistema Paese, soprattutto al Sud, non sempre riesce a dare. Tra gli ospiti, Francesco Galtieri esperto di relazioni internazionali, per anni dirigente delle Nazioni Unite per la prevenzione e soluzione dei conflitti e coordinatore del progetto Euro Med per l'Università Federico II di Napoli. Accanto a lui, Amalia Giordano di Connecting Europe, Samuele Furfaro di Macingo, startup calabrese che offre un sistema per incrociare domanda e offerta di trasporto merci, e Vincenzo Giordano (Verde Europa).

Europa strategica

«Un’occasione importante, alla vigilia dell’appuntamento elettorale europeo del 26 maggio, per tornare a sottolineare quanto sia strategico per i giovani calabresi l’avvicnarsi con convinzione e consapevolezza all’Europa – ha dichiarato il moderatore e co-promotore dell’evento, Domenco Rositano, per LaC Europa -. Una presenza, la nostra - ha quindi proseguito l'esperto in politiche comunitarie -, che si inserisce nel solco dell’impegno forte del Gruppo Pubbliemme. L'hub di comunicazione e media che controlla il Network LaC, grazie al progetto laC Europa ha oggi una voce forte e autorevole, nel raccontare le politiche di coesione nel Mezzogiorno».