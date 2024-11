Il portale LaC Europa (www.laceuropa.it), nato grazie all’omonimo progetto di comunicazione e sensibilizzazione del gruppo Pubbliemme per sensibilizzare i cittadini di Basilicata, Calabria e Sicilia su quanto fa l'Europa anche nel Mezzogiorno, aggiunge un altro tassello al mosaico delle sue attività: e in relazione all'emergenza sanitaria lancia un sondaggio on line rivolto a tutta la popolazione nazionale.

Cosa fa l'Europa?

Argomento del questionario, la percezione che si ha dell’Unione Europea in tempi di Coronavirus. Le domande, al link https://www.laceuropa.it/sondaggio/ sono state pensate per dare l’esatta misura dell’atteggiamento degli italiani, ad iniziare da quelli del Mezzogiorno, nei confronti del ruolo che le istituzioni comunitarie stanno rivestendo, ai loro occhi, in questi giorni di epidemia.

Le domande

I quesiti sono i seguenti:

Pensi che l'Europa stia facendo abbastanza per combattere il Coronavirus?

Conosci le politiche di coesione dell'Unione Europea?

Hai mai sentito parlare del progetto LaC Europa?

Conosci un progetto del tuo territorio finanziato dall'Unione Europea?

Pensi che l'Europa stia facendo abbastanza per il tuo territorio?

Il progetto LaC Europa

L’iniziativa si iscrive con coerenza tra quelle attivate in seno al progetto LaC Europa, con il quale il Gruppo Pubbliemme si è aggiudicato una call diretta della Dg Regio, per avvicinare i cittadini alle istituzioni comunitarie e favorire la conoscenza delle istituzioni comunitarie. Il progetto, che ha unito linguaggi e media per raggiungere target diversificati, passando dal web ai social network, dalla carta stampata ai piani di comunicazione outdoor fino ad arrivare alla televisione ed agli aeroporti internazionali, oggi si dota anche dello strumento del sondaggio on line: per un feed back diretto dai propri utenti