Il team Freedam dell'istituto locrese ha conquistato il secondo posto. Il contest "A scuola di Open Coesione" offre l'opportunità per raccontare l’evoluzione di progetti di monitoraggio civico. E in questa competizione la Calabria si conferma protagonista

Il team Freedam del Liceo “Zaleuco” di Locri, secondo classificato al contest "A scuola di Open Coesione" ha visitato le principali istituzioni europee a Bruxelles grazie ad un viaggiostudio, offerto in premio dalla Regione Calabria. A scuola di Open Coesione è diventato un fedele compagno di viaggio per molti studenti calabresi che hanno partecipato ai progetti di monitoraggio civico promossi dall’Agenzia per la Coesione su tutto il territorio nazionale. Da diverse edizioni, infatti, i team della nostra regione si sono distinti conquistando le prime posizioni della top ten della sfida didattica e civica con progetti di qualità. Un patrimonio di conoscenze e di vivacità in termini di capacità di analisi sull’impiego dei fondi comunitari nei nostri territori e sui benefici che generano per le comunità di riferimento che ASOC ha inteso alimentare promuovendo anche “ASOC Experience – Il monitoraggio continua!”.

Il contest

Il contest, che coinvolge gli studenti che hanno partecipato alle precedenti edizioni di “A Scuola di OpenCoesione”, rappresenta una straordinaria opportunità per aggiornare e raccontare l’evoluzione dei progetti di monitoraggio civico. Ed anche in questa competizione la Calabria si conferma protagonista: il team Freedam del Liceo “Zaleuco” di Locri (RC) ha conquistato un lusinghiero secondo posto con la realizzazioni di nuovi report e la prosecuzione degli approfondimenti che hanno caratterizzato il progetto – già vincitore dell’edizione #ASOC1718 – sulla “realizzazione e il potenziamento degli acquedotti delle dighe del Metrano e del Lordo a servizio della fascia costiera ionica e tirrenica della provincia di Reggio Calabria e delle opere di adduzione di Siderno e Locri”. La Regione Calabria ha voluto premiare il team Freedam del Liceo “Zaleuco” di Locri (RC) con un viaggio di istruzione di due giorni a Bruxelles, replicando l’esperienza degli studenti del team restArt dell’ITT “Mario Ciliberto” di Crotone e di OrgoglioSud ITIS Polistena in visita nella capitale belga lo scorso giugno dopo aver ottenuto il primo e il terzo posto per #ASOC1819.

La visita alla Commissione Europea

I ragazzi dello “Zalueco” – accompagnati dalla professoressa Enza Agrillo e dalla funzionaria del Dipartimento programmazione comunitaria della Regione Calabria Simona Marano – hanno avuto l’opportunità di entrare all’interno dell’emiciclo del Parlamento europeo e degli uffici della Commissione. Significativa anche l’esperienza vissuta all’interno della Casa della Storia europea, un museo che attraverso le nuove tecnologie ripercorre la storia dell’Unione europea. Il team ha concluso la propria visita a Bruxelles incontrando i funzionari della DG Politica Regionale e Urbana della Commissione Europea, Matteo Salvai e Francesco Molica.