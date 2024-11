VIDEO | Il talk condotto da Pasquale Motta andrà in onda alle 23.30 dopo il dibattito in diretta tra i contendenti a presidente della commissione europea

Questa sera a partire dalle 21:30 sul canale 19 di LaC TV, maratona televisiva dedicata all’Europa. I canali tv e web del nostro network trasmetteranno in diretta da Bruxelles il faccia a faccia tra i potenziali “premier” dell’esecutivo europeo, che verrà eletto dal nuovo Parlamento di Strasburgo. A seguire, intorno alle 22:30 ci sarà un’anteprima di Pubblica Piazza condotta dal direttore Pasquale Motta sulla storia del Parlamento europeo e il ricordo di uno dei padri dell’Europa contemporanea: Altiero Spinelli. Subito dopo il TG, alle 23:30 seguirà Pubblica Piazza- speciale elezioni 2019. L’esperto di politiche comunitarie e collega Francesco Foglia si soffermerà sui profili dei contendenti alla commissione europea, quindi, il direttore di lacnews24.it, Pasquale Motta, intervisterà Francesca Pesce candidata al Parlamento Europeo – circoscrizione Sud per La Sinistra e Lucia Nucera, candidata al Parlamento Europeo –circoscrizione Sud per il PD. La puntata andrà in replica, Giovedì 16 maggio alle 12:00, sempre sul canale 19 di LaC TV.