Tredicesima puntata di 11 In Campo questa sera alle ore 21.00. Il programma sportivo ideato e condotto da Maurizio Insardà con la partecipazione di Nicola Binda e Mario Palmieri. Ospite: Paolo Vanoli allenatore del Venezia. Si parlerà del campionato di serie B con la l’ennesima giornata piena di sorprese, con la sconfitta del Parma, la terza sconfitta consecutiva del Catanzaro, la bella vittoria del Cosenza in casa contro la Reggiana, la crisi del Palermo che perde anche in casa contro il Cittadella, l’esonero a sorpresa del tecnico Longo a Como, la rinascita del Bari di Marino che conquista otto punti in quattro gare, la crisi profonda dello Spezia e la conferma della forza di Venezia e Cremonese.

