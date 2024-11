Con la nuova puntata in programma oggi alle 14.30 andiamo in questo territorio per comprendere se le preoccupazioni dei cittadini siano riscontrate e che cosa si può fare

Il Comitato Spontaneo di Cittadini, per la tutela della salute, di Cassano All’Ionio da tempo lanciano l’allarme tumori nell’area della Sibaritide. Secondo il comitato «oramai, i morti non si contano più e il silenzio che avvolge questa vicenda risulta sconcertante e per certi versi inquietante».

Secondo l’associazione spontanea di cittadini che da tempo denunciano questa situazione anche tutto sarebbe confermato anche dal durissimo Rapporto “sentieri”, nel quale è contenuto una chiara radiografia sulla situazione ambientale nel territorio di Cassano e dell’intera Sibaritide. Con la nuova puntata di Dentro la notizia, in programma oggi alle 14.30, andiamo in questo territorio per comprendere se le preoccupazioni dei cittadini siano riscontrate e che cosa si può fare.

