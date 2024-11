Da 10 anni il Festival Leggere e Scrivere porta a Vibo Valentia arte e cultura. Una serie di incontri con gli autori, concerti e tantissimi ospiti. Un luogo bellissimo della città, Palazzo Gagliardi, dove si sono svolti il concerto di Alberto Fortis e la presentazione del libro di Paolo Di Paolo “Inventarsi una vita. Un dialogo”.

Siamo andati al Festival, che si è tenuto a Vibo Valentia dal 3 al 5 novembre, e ve lo raccontiamo in due puntate speciali de LaCapitale Eventi. La prima, in onda stasera, sarà dedicata al cantautore Alberto Fortis e la seconda, in onda domenica, allo scrittore Paolo di Paolo.

La Capitale Eventi andrà in onda sabato 12 e domenica 13 novembre alle 20 su LaC Tv, canale 11 del DTT, 411 TivùSat e 820 di Sky. La puntata sarà poi disponibile su LaC Play.