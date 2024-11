Aieta è un ammaliante borgo di 800 abitanti, situato strategicamente sul promontorio dalla fascia tirrenica al nord della provincia di Cosenza che offre una vista spettacolare sul mare e sulle montagne circostanti. Proprio questo paesino sarà protagonista della nuova puntata di Una regione per girare, il format in onda su LaC Tv questa sera alle 21.

Le sue stradine lastricate, gli archi antichi e le case in pietra, raccontano storie di secoli passati. Alle porte del Parco Nazionale del Pollino, Aieta è circondata da rigogliose foreste, uliveti e vigneti che offrono la cornice ideale per passeggiate ed escursioni all'aperto. Dal loggiato in pietra grigia di Palazzo Spinelli, l'opera Rinascimentale più importante della Calabria, la meravigliosa vista panoramica e gli incredibili tramonti, trasportano i visitatori in una dimensione di tranquillità e bellezza naturale. Appuntamento alle 21 su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre, 411 TivuSat e 820 Sky. Anche in streaming su LaC Play.