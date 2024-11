Alessandro Barbano in esclusiva a Dopo la notizia, su LaC Tv, presenta il suo ultimo libro: "L’Inganno - Antimafia. Usi e soprusi dei professionisti del bene".

«Il libro denuncia di un sistema – questa è la sinossi - in cui, a fianco di un diritto penale ordinario, è operante un diritto penale speciale, emergenziale dedicato alla lotta alla mafia. La stortura è insita nel ‘’procedimento di prevenzione’’ che consente ai magistrati addetti di sequestrare e confiscare beni e aziende sulla base di accertamenti superficiali e di comminare pene a soggetti che spesso non sono neppure colpevoli né giudicate e condannate».

Giornalista e saggista, Barbano è attualmente condirettore del Corriere dello Sport. Ha diretto per quasi sei anni, fino al 2018, Il Mattino e per cinque anni è stato vicedirettore de Il Messaggero.

