Una superficie di duemila metri di amianto è ancora abbandonata al degrado quella dell'ex fabbrica a San Lorenzo, in provincia di Reggio Calabria, nonostante l'alto rischio sanitario-ambientale. Un tema cruciale che non possiamo ignorare. Ne parleremo oggi, alle 14:30, nel corso della striscia d’informazione di LaC Tv Dentro La Notizia. Insieme al nostro inviato sul posto, Tonino Raco, il rappresentante di Legambiente Reggio Calabria Daniele Cartisano. Mentre in studio con Pier Paolo Cambareri ci sarà Giuseppe Infusini di Ona Cosenza, in collegamento la giornalista Francesca Ventre che è figlia di una donna che viveva nei pressi della ex fabbrica morta due anni fa per mesotelioma pleurico.

Dove vedere la puntata

